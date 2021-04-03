Bugün nerede deprem oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 9.10'da yerin 18.7 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

BUGÜN NEREDE DEPREM OLDU? 3 NİSAN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.03 09:51:27 36.5157 27.0748 4.5 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 09:48:49 36.4555 27.0943 5.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 09:11:54 38.5735 28.0163 6.8 -.- 2.4 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2021.04.03 09:10:37 38.5752 28.0042 7.6 -.- 2.6 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2021.04.03 09:10:13 35.3088 22.8065 18.7 -.- 4.5 4.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 07:13:37 36.4542 27.1505 6.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 06:58:46 39.4737 34.0300 4.8 -.- 1.2 -.- DEVECI-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel

2021.04.03 06:34:25 36.4138 29.4848 73.2 -.- 1.0 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.03 06:30:41 37.2807 29.8513 19.6 -.- 1.1 -.- HASANPASA-TEFENNI (BURDUR) İlksel

2021.04.03 06:04:52 38.9848 28.1525 13.4 -.- 1.9 -.- YEGENOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.03 05:12:47 39.0032 28.1477 9.8 -.- 1.1 -.- DAGDERE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.03 04:26:47 38.6907 43.7527 5.0 -.- 2.5 -.- AGZIKARA-(VAN) İlksel

2021.04.03 04:23:25 37.0725 29.4383 3.7 -.- 2.6 -.- AYVACIK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

2021.04.03 04:09:29 39.0198 26.0740 5.0 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.03 03:55:17 36.9072 27.3613 10.3 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 02:48:36 39.4282 40.0402 10.1 -.- 1.7 -.- BOGAZAKARADERBENT-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2021.04.03 02:14:25 37.2632 30.9480 111.7 -.- 2.4 -.- BOZDOGAN-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.04.03 02:05:32 36.4482 27.1068 1.5 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.03 01:11:05 40.8872 28.2168 10.9 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.04.03 00:58:22 37.8202 27.2302 5.4 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.03 00:49:41 35.8317 27.0987 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.03 00:38:45 37.8332 26.8375 5.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel