Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması |Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte son durum

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır' açıklamasını yaptı.

En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. pic.twitter.com/k7DWgMqzXn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

TÜRKİYEDE KAÇ KİŞİ COVID-19 AŞISI OLDU?

Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde şu ana kadar uygulanan COVID-19 aşılarıyla illgili son verleri de paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür." ifadelerini kullandı.

Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür. pic.twitter.com/EzDMnM0AaP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2021

Türkiye'de 3 Nisan 2021 Cumartesi günü itibariyle toplam uygulanan aşı doz oranı 17 milyon sınırna yükseldi. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 500 bini geçerken 2. doz aşı uygulananların sayısı ise 7 milyon rakamını aştı.

Sağlık Bakanlığı https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adlı internet sitesi üzerinde Türkiye'de uygulanan aşı verileri anlık duyuruyor.