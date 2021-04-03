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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması |Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte son durum

Sağlık Bakanı resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'nin aşılamadaki son durumunu paylaştı. Bakan Koca, 'En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler , , , ve ’dır' açıklamasını yaptı. Peki Türkiye'de şu ana kadar kaç kişiye aşı uygulandı? İşte aşı tablosunda son durum...

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Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması |Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte son durum

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır' açıklamasını yaptı.

TÜRKİYEDE KAÇ KİŞİ COVID-19 AŞISI OLDU?

Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde şu ana kadar uygulanan COVID-19 aşılarıyla illgili son verleri de paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında "Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844'tür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 3 Nisan 2021 Cumartesi günü itibariyle toplam uygulanan aşı doz oranı 17 milyon sınırna yükseldi. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 500 bini geçerken 2. doz aşı uygulananların sayısı ise 7 milyon rakamını aştı.

Sağlık Bakanlığı https://covid19asi.saglik.gov.tr/ adlı internet sitesi üzerinde Türkiye'de uygulanan aşı verileri anlık duyuruyor.

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