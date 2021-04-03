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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt için taziye mesajı

İçişleri Bakanı , hayatını kaybeden Kaymakamı Yılmaz Kurt için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi: 03.04.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt için taziye mesajı

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kaymakamı Yılmaz Kurt, dün akşam saatlerinde Didim ilçesindeki Akbük Mahallesi sahilinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Üç çocuk babası Kurt'un cenazesi, Trabzon'un Çaykara ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabı Twitter'dan Yılmaz Kurt için bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Soylu "Aydın Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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