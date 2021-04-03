İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden Aydın Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
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BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Kaymakamı Yılmaz Kurt, dün akşam saatlerinde Didim ilçesindeki Akbük Mahallesi sahilinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.
Üç çocuk babası Kurt'un cenazesi, Trabzon'un Çaykara ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, sosyal medya hesabı Twitter'dan Yılmaz Kurt için bir taziye mesajı yayımladı.
Bakan Soylu "Aydın Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.