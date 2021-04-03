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Aracında ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ile ilgili kahreden detay: Personeliyle helalleştiği ortaya çıktı

'ın ilçesinde sahil kenarında park halinde olan otomobilinde cansız bedeni bulunan Kaymakamı 'un (45) makamından çıkarken personeliyle helalleştiği, şoförü ve korumasına da 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi. Kurt, bugün memleketi 'un ilçesinde toprağa verilecek.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Aracında ölü bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ile ilgili kahreden detay: Personeliyle helalleştiği ortaya çıktı

17 Eylül 2018 tarihinden bu yana Kaymakamı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası , iddiaya göre, dün mesai saati bitiminde, makamından ayrılırken personelle helalleşti. Kurt'un eve gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarma ile polise ihbarda bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, Kaymakam Kurt'un telefon sinyalinden Akbük Mahallesi'ndeki sahil kenarındaki kayalık bölgede olduğunu belirledi.

Saat 21.00 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler, Kaymakam Kurt'u otomobilinde, elinde tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaymakam Kurt'un cansız bedeni, önce 'ne ardından da otopsi için morguna gönderildi.

ŞOFÖRÜ VE KORUMASINA 'HAKKINIZI HELAL EDİN' MESAJI GÖNDERMİŞ
Kaymakam Kurt'un cansız bedeninin bulunmasından 1.5 saat önce şoförü ve korumasına 'hakkınızı helal edin' yazılı mesaj gönderdiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, Kurt'un intihar etmiş olma olasılığının kuvvetli olduğu bildirildi.

AYDIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kuyucak'tan önce 'un ilçesi kaymakamlığı görevinde bulunan Kurt'un ölümüyle ilgili Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuyucak Kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un, Kuyucak ilçesine giderek Kaymakam Yılmaz Kurt'un eşine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenilirken, Kaymakam Kurt'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Kurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketi 'un ilçesine gönderildi.

YILMAZ KURT KİMDİR?
Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğan ve 2001 yılında 'ın ve Niksar ilçelerinde kaymakam vekilliği yaparak göreve başlayan Yılmaz Kurt, İngiltere'de bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. 2005 yılında Ordu'nun Çatalpınar ilçesine kaymakamı olarak atandı. Daha sonra, Erzincan'ın Kemaliye ve Rize'nin Hemşin ilçesinde kaymakamlık, Hakkari'de vali yardımcılığı, Erzurum'un Tortum ilçesinde kaymakamlık ve Artvin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Giresun'un Eynesil ilçesi kaymakamlığından Aydın'ın Kuyucak ilçesine kaymakam olarak atandı.

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Kaymakam ölü bulundu! Valilikten açıklama KAYMAKAM ÖLÜ BULUNDU! VALİLİKTEN AÇIKLAMA

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