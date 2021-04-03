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Sahte parfüm operasyonu! Barkod numarası kopyalanmış 20 bin şişe ele geçirildi

ekipleri düzenlendiği bir operasyonda 20 bin adet ele geçirdi. 2 kişi gözaltında. muhabiri Ramazan Almaçayır ayrıntıları aktardı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Sahte parfüm operasyonu! Barkod numarası kopyalanmış 20 bin şişe ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu önemli bir operasyondu ve 20 bin şişe ele geçirildi.

Yurt dışından 'ye sokulan parfüm şişlerini takip ederek operasyona başladı jandarma ekipleri.

Bu takip sonucunda 'te bir adres tespit edildi. O adrese yapılan baskında ekipler bu manzara ile karşılaştı. Yüzlerce koli içerisinde 20 bin adet sahte parfüm ele geçirildi.

Neredeyse orijinali ile birebir ayarlanmış şekilde stok numarası ve barkod oluşturulmuş. Sahte şişeye bakıldığında gerçek siteye yönlendiriliyor.

Gerçek ürünlerin neredeyse birebir kopyası yapılmış durumda.

Ürünlerin tamamı sahte ve içinde ne tür kimyasallar olduğu yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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