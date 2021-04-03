Sahte parfüm operasyonu! Barkod numarası kopyalanmış 20 bin şişe ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlendiği bir operasyonda 20 bin adet sahte parfüm ele geçirdi. 2 kişi gözaltında. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır ayrıntıları aktardı.
GÜNDEM ahaber.com.tr
Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu önemli bir operasyondu ve 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.
Yurt dışından Türkiye'ye sokulan parfüm şişlerini takip ederek operasyona başladı jandarma ekipleri.
Bu takip sonucunda Fatih'te bir adres tespit edildi. O adrese yapılan baskında ekipler bu manzara ile karşılaştı. Yüzlerce koli içerisinde 20 bin adet sahte parfüm ele geçirildi.
Neredeyse orijinali ile birebir ayarlanmış şekilde stok numarası ve barkod oluşturulmuş. Sahte şişeye bakıldığında gerçek siteye yönlendiriliyor.
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Gerçek ürünlerin neredeyse birebir kopyası yapılmış durumda.