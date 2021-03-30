PKK'dan Ezidilere kırbaçlı işkence: Kan donduran görüntüler ortaya çıktı! Türkiye'den yardım istediler

Irak'ta Bağdat ile Erbil yönetimi arasında 9 Ekim'de imzalanan ve terör örgütün PKK'nın Sincar merkezinden çıkarılmasını kapsayan anlaşmaya göre, örgüte bağlı sözde 'Şengal Savunma Birlikleri'nin 1 Nisan'a kadar bölgeden çekilmesi gerekiyor. Başta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki varlığını sürdürüyor. Örgütün Sincar'dan çıkmamak için bölge halkı üzerindeki tehdit ve işkenceyi arttırdığı bildirildi.

ZORLA KAÇIRIP, KIRBAÇ İLE İŞKENCE

Örgütün, bölgenin (Sincar) 30 kilometre batısındaki Bara kasabasındaki eğitim kampında iki Ezidi'ye uyguladığı işkence görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, terör örgütünün iki Ezidi'yi ellerinden iple tavana bağlayarak kırbaç ile defalarca işkence uyguladığı görüldü. Örgütün işkencesine dayanamayan iki Ezidi bağırarak, yardım istedi. Ezidiler'in kanlar içinde kaldığı anlar da görüntüye yansıdı.