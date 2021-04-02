Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Hangi illerde kısıtlama olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi? Hafta sonu kafe ve restoranlar açık mı?
Türkiye genelinde koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hatırlatmada bulunuldu. Yapılan açıklamada il il detaylara yer verildi. Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak? Hafta sonu kafe ve restoranlar açık olacak mı? İşte il il detaylar...
Türkiye'de koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yapıldı.
İŞTE AÇIKLAMANIN DETAYLARI
Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerimizin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.
HANGİ İLLERDE DIŞARI ÇIKILABİLECEK?
Bu kapsamda Düşük (Mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve Orta Risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
O İLLERDE PAZAR GÜNÜ YASAK VAR
Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.
BU İLLER HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKAMAYACAK
Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.
NERELER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?
Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
LOKANTALAR VE RESTORANLAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
ONLINE SİPARİŞLER HANGİ SAATLERDE TESLİM EDİLECEK?
Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
TÜMN TEDBİRLER ALINDI
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizdeki vatandaşlarımızın, Bakanlığımızca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
TEMİZLİK MASKE MESAFE
Kovid-19 salgını ile mücadelemiz sona erip eski normale dönünceye kadar TEMİZLİK, MASKE, MESAFE kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz.
Birlikte başaracağız.