Son dakika ekonomi haberi | Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı
Borsa İstanbul haftayı yüzde 0,25’lik yükselişle tamamladı. Son dakika haberine göre; endeks, 3,63 puanlık artışla 1.430,19 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı.
Endeks, 3,63 puanlık artışla 1.430,19 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu.
Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,39 azalırken, holding endeksi ise 0,26 değer kazandı.