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Son dakika ekonomi haberi | Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı

haftayı yüzde 0,25’lik yükselişle tamamladı. Son dakika haberine göre; endeks, 3,63 puanlık artışla 1.430,19 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu.

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Son dakika ekonomi haberi | Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,25'lik yükselişle tamamladı.

Endeks, 3,63 puanlık artışla 1.430,19 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,39 azalırken, holding endeksi ise 0,26 değer kazandı.

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