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Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs tablosu | Türkiye'de vaka ve vefat rakamlarında son durum...

Son dakika koronavirüs haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 2 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs sayısı ne kadar oldu? İşte son durum..

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 2 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? Türkiye'de koronavirüs sayısı ne kadar oldu? İşte son durum..

Türkiye'de son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1471 oldu.

Son 24 saatte 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

2 NİSAN 2021 COVİD-19 TABLOSU

Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Vaka ve vefat rakamlarında kokutan rakam VAKA VE VEFAT RAKAMLARINDA KOKUTAN RAKAM

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVİD-19 TABLOLARI

31 MART

30 MART

29 MART

28 MART

27 MART

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

22 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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