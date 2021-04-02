Rum cemaatinden TSK'ya teşekkür

"SİZLERİN GÜVEN İÇİNDE, MUTLU, HUZURLU OLMASI BİZLER İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Milli Savunma Bakanı Akar da şunları kaydetti:

"Hem bu ada özelinde hem de Türkiye genelinde bizim vatandaşlık anlayışımız belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda hiçbir ayrım söz konusu değil. Devletimiz sağlıkta, eğitimde ve diğer alanlarda her türlü hizmeti, desteği veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda son derece alicenap, dünyadaki tüm gelişmelere, ülkelere örnek olacak bir tutum içinde. İnsani değerler bakımından, vatandaşlık hakkı, hukuku, özgürlükler bakımından bizim için hiçbir ayrım söz konusu değil. Maalesef bazı ülkelerde bazı tahditlerin, sınırlamaların olduğunu görüyoruz. Sizlerin güven içinde, mutlu, huzurlu olması bizler için son derece önemli. Geleceğe, ileri bakmamız, vatandaş olarak, komşu olarak buradaki hayatımızı kolaylaştıracak birtakım tedbirleri birlikte almamız lazım."