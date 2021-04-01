Türkiye'den Kıbrıs mesajı! Üreten bir Kıbrıs istiyoruz

Bugüne kadar KKTC'de olanların en iyisi ve en modernini yapacaklarını kaydeden Oktay, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi tecrübesini tamamıyla KKTC'ye aktarmak istediklerini vurguladı. Özel sektörle kalkınmanın mümkün olduğunu, sadece kamuda istihdamla kalkınma olamayacağını ifade eden Oktay, özel sektöre dayalı büyümenin olabilmesi için sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptıklarını ve bundan sonra artık iş insanlarına iş düştüğünü ve onlardan kalkınma için adım beklediklerini aktardı. Bürokratik engellerin ortadan kalkması için çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Oktay, bölgenin cazibe merkezi haline gelebilmesi için dünyadan ve Türkiye'den iş insanlarını bölgeye çekilebileceğini anlattı.

Çalışmaların sürdüğünü, arzularının bir an önce bürokratik engelleri ortadan kaldıracak yasanın meclisten geçmesi olduğunu vurgulayan Oktay, "Buranın yaşaması sizinle olur. Biz altyapıyı hazırlarız çalışmasını yaparız ama yaşaması hayat bulması sizinle olur" dedi.