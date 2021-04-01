Savunma Sanayii adını kullanarak milyonluk vurgun yaptılar! Dolandırıcılardan şeytani plan

5 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan detaylı incelemelerde söz konusu şirkete, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin, kendileri ile iş birliği yapmayan şirket yöneticilerini bu alanda iş yapamayacakları yönünde tehdit ettiği belirlendi. Savunma sanayi alanında ihale kazanan diğer şirketlerle de temas kuran örgüt üyelerinin, ihalelerden kendilerine pay vermemeleri halinde 'devlet büyüklerine şikayet edeceğiz' tehdidiyle korkuttukları belirlendi. Şirket logosu ile tabelalarına kamu kurumu izlenimi verecek şekilde dizayn eden şüphelilerin, kendilerini devletin gizli işlerini yapan bir kadro olarak tanıttıkları saptandı. Şüphelilerin, bazı şirketlerin hisselerini ise 'devlete bağış' adı altında kendi üzerlerine aldığı saptandı. Suç örgütünün bu yöntemlerle yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.