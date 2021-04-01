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Son dakika: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi! Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak

Son dakika haberine göre Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM'de dün maddelerine geçilmesi reddedilen teklifi salı günü yeniden görüşülecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi! Güvenlik soruşturması teklifi yeniden oylanacak

Meclis'ten güvenlik soruşturması teklifinin yeniden oylanması kararı çıktı.

Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam güvenlik soruşturması teklifinin oylamasına ilişkin gerilim AK Parti'nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı'na taşınmıştı. Divanda alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı.

Şentop, çıkan tartışmaları manipülatif olarak değerlendirdi. Şentop, ''Sorun olduğunda gereğini yapmak benim görevim. Oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tekrarlanır '' dedi.

Meclis'te tekrar oylanan güvenlik soruşturması teklifi maddeleri yeniden oylanacak.



GERİLİMİN NEDENİ
Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam kamu görevine başlayacaklar için güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifinin maddelerine geçilecekti. Ancak salonda daha çok muhalefet milletvekili vardı ve oylamada maddelere geçilmesi reddedildi. AK Parti oylama yöntemine itiraz ederek konuyu başkanlık divanına taşıdı.

REDDEDİLEN TEKLİF SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK
Genel Kurul 6 Nisan'da tekrar toplanacak. Teklifinin tekrar oynamasının 6 Nisan'da olması bekleniyor.

Sorun olduğunu gördüğümde gereğini yaparım "SORUN OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜMDE GEREĞİNİ YAPARIM"

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