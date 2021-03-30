30 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Bakan Koca'dan mutant virüs açıklaması: Ortalama yüzde 75'lere ulaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , mutant virüs hakkında, "Ortalama yüzde 75'lere ulaştı. Ağırlıklı var" dedi. Öte yandan Ramazan'da toplu teravih namazı hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: Bakan Koca'dan mutant virüs açıklaması: Ortalama yüzde 75'lere ulaştı

Sağlık Bakanı 'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Mutasyonla ilgili her geçen gün artıyor ve ağırlıklı şu an mutasyonun 'deki oranı yüzde 75 ulaştı. Bunun yüzde 50 ila 95 arası değiştiğini görülüyor.

Bunun dışında da ülkemizde ağırlıklı olarak söz konusu. Var olan virüsün yerine İngiliz mutantı geçti. Bu varyantın en önemli özelliği bulaştırıcılığının çok yüksek olması.

AK PARTİ KONGRELERİ

''Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. Bu bilgilendirme de bir değişiklik söz konusu değil dolayısıyla herkesin bu mücadelede üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapması gerektiği kanaatindeyim. Burada bir ayrıcalık çıkarma hikayesini oluşturmanın doğru olmaz.

Öte yandan Koca, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: "Biontec-Pfizer aşısı muhtemelen önümüzdeki birkaç gün sonra başlayacak. Lojistikle ilgili hazırlıklar tamamlandı."

Koca: "Biontec-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak."

detaylar gelecek...

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