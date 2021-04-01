01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! Artvin Ortaköy'de evler alev aldı

Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! Artvin Ortaköy'de evler alev aldı

Son dakika haberleri... Artvin'in Ortaköy köyü Soylu mahallesinde çıktı. İlk belirlemelere göre alevler 6 evi sardı. A Haber canlı yayınına bağlanan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybının olmadığını açıkladı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! Artvin Ortaköy'de evler alev aldı

Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde çıktı.

ARTVİN VALİSİ A HABER'E KONUŞTU

Çıkan yangında şuana kadar 6 evin yandığı öğrenilirken, yangının diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.

A Haber canlı yayınına bağlanan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybının olmadığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken şuana kadar yangında 6 ev zarar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri ile köylüler yoğun çaba harcarken, yangının büyümesinden endişe ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA