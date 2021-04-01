Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! Artvin Ortaköy'de evler alev aldı
Son dakika haberleri... Artvin'in Ortaköy köyü Soylu mahallesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre alevler 6 evi sardı. A Haber canlı yayınına bağlanan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybının olmadığını açıkladı.
GÜNDEM İHA
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Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı.
ARTVİN VALİSİ A HABER'E KONUŞTU
Çıkan yangında şuana kadar 6 evin yandığı öğrenilirken, yangının diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.
A Haber canlı yayınına bağlanan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybının olmadığını açıkladı.
Alınan bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.