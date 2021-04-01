Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! Artvin Ortaköy'de evler alev aldı

Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı.

ARTVİN VALİSİ A HABER'E KONUŞTU

Çıkan yangında şuana kadar 6 evin yandığı öğrenilirken, yangının diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.

A Haber canlı yayınına bağlanan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybının olmadığını açıkladı.