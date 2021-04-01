Dünya Joe Biden'ın yeni talimatını konuşuyor! Orta Doğu'da dengeler değişecek mi?

BİRÇOK ASKERİ KUVVET ORTA DOĞU'NUN DIŞINA TAŞINDI

Wall Street Journal, Biden'ın Basra Körfezi'nde bulunan Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere birçok askeri donanımın ve kuvvetin bölgeden kaldırılması yönünde ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) talimat verdiğini öne sürdü.WSJ haberde üst düzey yetkililere atıfta bulunurken, Pentagon'un 1'i Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde olmak üzere 3 Patriot sistemini bölgeden kaldırdığını ifade etti.