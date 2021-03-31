NASA'dan Türkiye paylaşımı: Van Gölü'nün fotoğrafı 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı
NASA astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı. Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin birçok tonunun bulunduğu fotoğrafı yarı finale kaldı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.
'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında VanGölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.
Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.
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