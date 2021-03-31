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NASA'dan Türkiye paylaşımı: Van Gölü'nün fotoğrafı 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı

astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, 'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı. Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin birçok tonunun bulunduğu fotoğrafı yarı finale kaldı.

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Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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NASA'dan Türkiye paylaşımı: Van Gölü'nün fotoğrafı 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı

(), 20 yılı aşkın sürede 'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı.

'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında 'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Astronot 'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte 'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.

Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi. Yarı finallerde oylama ise 5 Nisan'da sona erecek.

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