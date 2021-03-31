Son dakika | HSK harekete geçti! Devlet Bahçeli'ye hakaret davasında önemli gelişme

Twitter'da hakarete uğrayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mağdur olduğu davada zorunlu olmamasına rağmen Sakarya'nın Hendek İlçe Adliyesinde görevli hakim Murat Akyol, Ankara Adliyesi'ne talimat yazıp Devlet Bahçeli'nin mahkemeye gelip beyanda bulunmasını, gelmezse hakkında zorla getirilme kararı çıkarılmasını istedi. O hakim için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Hakim hakkında inceleme izni verilerek müfettiş görevlendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Twitter üzerinden yapılan bir hakaret sebebiyle Sakarya Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Mahkemenin hakimi Murat Akyol, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazarak Bahçeli'nin beyanının alınması, gelmediği takdirde zorla getirilmesini istedi.

"SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ"

Bu talimat Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştüğünde ise çok daha tecrübeli olan bu mahkemenin hakimi Kaya Burak Dumlu tarafından garipsendi. Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan cevabi yazıya da Hakim Kaya Burak Dumlu, mağdurun bir siyasi partinin genel başkanı ve milletvekili olması, olaya ilişkin doğrudan bir görgüsünün bulunmaması ve suçun da uzlaşmaya tabi olmaması hususları gözetilerek istinabe evrakının yeniden değerlendirilmesini istedi.

O HAKİM HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bu yazıya karşılık ise Bahçeli'nin beyanının alınmasında ısrar etti. Yazıda hakim "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkartılarak mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikayet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi veya vekili aracılığıyla dilekçe sunar ise de sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur" denildi. Kararın ardından Hakim ve Savcılar Kurulu harekete geçti. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye duruşmaya katılma zorunlu olmağı halde zorla getirilme kararı çıkarılmasını isteyen Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Murat Akyol hakkında inceleme yapılması için HSK Müfettişi görevlendirildi.