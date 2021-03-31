31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Mustafa Varank'tan önemli koronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu

Bakan Mustafa Varank'tan önemli koronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan koronavirüs aşı çalışmaları hakkında önemli bir açıklama geldi. Bakan Varank, "TÜBİTAK COVID-19 Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı" dedi. Varank aşının dünyada klinik aşamaya geçen 4. aşı adayı olduğunu belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
Bakan Mustafa Varank'tan önemli koronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu

'nin coronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yeni haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı duyurdu. Bakan Varank, " aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı" dedi.

İşte Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklama

Tarih: 27 Mart 2021
Yer:

TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. aşı adayı oldu.

"ETKİ POTANSİYELİ YÜKSEK"

Bakan Varank, ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, VLP temelli aşıların oldukça yenilikçi bir yöntem olduğunu belirtti. Farklı alanlarda kullanılan bu aşıların protein tabanlı olmaları nedeniyle etki potansiyellerinin yüksek olduğunu vurgulayan Varank, "Mayda ve hocalarımızın çalışması, dünyada VLP aşı adayları arasında klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu. Böylece listesine girmeyi başardı." ifadesini kullandı.

Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ocak ayında 'ın 'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Burada ilk etapta gerekli altyapı oluşturuldu. Faz aşamaları başarıyla tamamlanırsa 50 milyon dozluk kapasiteye sahip üretim tesisi hazır." bilgisini paylaştı.

BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURUYOR

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Geliştirilen aşı adayının başka bir özelliği ise diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle de dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA