Bakan Mustafa Varank'tan önemli koronavirüs aşısı açıklaması: Dünyada 4. oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan koronavirüs aşı çalışmaları hakkında önemli bir açıklama geldi. Bakan Varank, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı" dedi. Varank aşının dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı olduğunu belirtti.
Türkiye'nin coronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yeni haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Bakan Varank, "TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı" dedi.
İşte Bakan Varank'ın Twitter'dan yaptığı açıklama
Tarih: 27 Mart 2021
Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi
TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu.
Tarih: 27 Mart 2021— Mustafa Varank (@varank) March 31, 2021
Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi
TÜBİTAK COVID19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. 👏🏻
Mayda ve İhsan Hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4. VLP aşı adayı oldu. 🇹🇷 pic.twitter.com/skhVa5xBHC
"ETKİ POTANSİYELİ YÜKSEK"
Bakan Varank, ayrıca yaptığı yazılı açıklamada, VLP temelli aşıların oldukça yenilikçi bir yöntem olduğunu belirtti. Farklı alanlarda kullanılan bu aşıların protein tabanlı olmaları nedeniyle etki potansiyellerinin yüksek olduğunu vurgulayan Varank, "Mayda ve İhsan Gürsel hocalarımızın çalışması, dünyada VLP aşı adayları arasında klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu. Böylece Dünya Sağlık Örgütünün listesine girmeyi başardı." ifadesini kullandı.
Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla ocak ayında Nobel İlaç'ın TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Burada ilk etapta gerekli altyapı oluşturuldu. Faz aşamaları başarıyla tamamlanırsa 50 milyon dozluk kapasiteye sahip üretim tesisi hazır." bilgisini paylaştı.
BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURUYOR
VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.
Geliştirilen aşı adayının başka bir özelliği ise diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle de dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.