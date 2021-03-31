31 Mart 2021, Çarşamba
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Mehmetçik'e büyük destek! VURAN TTZA'nın teslimatı yapıldı

Başkanlığı Mehmetçik için milli imkanlarla yapılan üretimlere bir yenisini daha ekledi. SSB, VURAN Araç'ların teslimatının gerçekleştiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Mehmetçik'e büyük destek! VURAN TTZA'nın teslimatı yapıldı

tarafından yapılan açıklamada, Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında güvenlik güçlerimize Vuran teslimatlarının yapıldığı duyuruldu.

Proje kapsamında teslim edilen VURAN araçları, yerli imkanlarla tarafından üretiliyor.

TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ PROJESİ

Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin teminine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Envantere katılan yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırılırken, güncel tehditlere yanıt verebilecek ürün ve çözümler kullanıma sunuluyor.

(TTZA) Projesi ile güvenlik güçlerine teknolojinin sunduğu olanaklarla güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçları temin ediliyor. Bunun için de var olan araçların gelişmiş versiyonları ya da yeni geliştirilen araçlar sağlanıyor.

Araçlar, terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak.

VURAN TTZA

SavunmaSanayiST.com'un edindiği bilgilere göre BMC, güvenlik birimlerine toplamda 1000 adet VURAN TTZA teslim edecek. Halihazırda 300 adetten civarı araç, ilgili birimlere teslim edilmiş durumda. Araçlar; "Zırhlı Personel Taşıyıcı", "Zırhlı CİRİT Atıcı" ve "Zırhlı 120mm Havan Atıcı" olarak adlandırılmaktalar.

Vuran, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor. Araçlara çeşitli görevleri icra edebilmek amacıyla farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabiliyor. 9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip bulunuyor.

Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.

Araçlara entegre edilen 'ın 'ne 7,62 milimetre makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar veya 40 milimetre bomba atar takılabiliyor.

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