Mehmetçik'e büyük destek! VURAN TTZA'nın teslimatı yapıldı
Savunma Sanayii Başkanlığı Mehmetçik için milli imkanlarla yapılan üretimlere bir yenisini daha ekledi. SSB, VURAN Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç'ların teslimatının gerçekleştiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında güvenlik güçlerimize Vuran teslimatlarının yapıldığı duyuruldu.
Proje kapsamında teslim edilen VURAN araçları, yerli imkanlarla BMC tarafından üretiliyor.
TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ PROJESİ
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin teminine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Envantere katılan yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetleri artırılırken, güncel tehditlere yanıt verebilecek ürün ve çözümler kullanıma sunuluyor.
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi ile güvenlik güçlerine teknolojinin sunduğu olanaklarla güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara araçları temin ediliyor. Bunun için de var olan araçların gelişmiş versiyonları ya da yeni geliştirilen araçlar sağlanıyor.
Araçlar, terörizmle mücadele ve hudut görevleri kapsamında, hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak.
VURAN TTZA
SavunmaSanayiST.com'un edindiği bilgilere göre BMC, güvenlik birimlerine toplamda 1000 adet VURAN TTZA teslim edecek. Halihazırda 300 adetten civarı araç, ilgili birimlere teslim edilmiş durumda. Araçlar; "Zırhlı Personel Taşıyıcı", "Zırhlı CİRİT Atıcı" ve "Zırhlı 120mm Havan Atıcı" olarak adlandırılmaktalar.
Vuran, yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor. Araçlara çeşitli görevleri icra edebilmek amacıyla farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabiliyor. 9 personel taşıyabilen Vuran, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Vuran, yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğim ve 80 santimetre sudan geçebilme özelliklerine sahip bulunuyor.
Araçlarda, uzaktan komutalı silah sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme donanımı yer alıyor.
Araçlara entegre edilen ASELSAN'ın Sarp Silah Sistemi'ne 7,62 milimetre makineli tüfek, 12,7 milimetre uçaksavar veya 40 milimetre bomba atar takılabiliyor.