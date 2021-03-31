Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine değinerek, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54 bin 488'i de asıllıdır." ifadelerini kullandı.

İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olayların bildirilme sayısının yükseldiğini ama aile içi şiddet olay sayılarında da yüzde 9'luk azalma gerçekleştiğini vurgulayan Soylu, "2020'nin ilk 3 ayında 49 bin 477, 2021'in ilk 3 ayında ise 45 bin 170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı yüzde 30, cinsel tacizde yüzde 16, cinsel saldırıda da yüzde 7,2 azalma söz konusudur. " değerlendirmesinde bulundu.