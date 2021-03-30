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O ilde flaş karar! 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak!

Belediyesi tarafından alınan karar gereği 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatıldı. Açıklamada Çanakkale'nin koronavirüs risk haritasında çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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O ilde flaş karar! 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak!

Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin son açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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