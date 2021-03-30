O ilde flaş karar! 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak!

Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN