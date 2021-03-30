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Son dakika! Pakistan Genelkurmay Başkanı Ankara'da...

Başkanı Orgeneral , Orgeneral Nadeem Raza ile bir araya geldi. Orgeneral Güler’in resmi davetlisi olarak ’da bulunan Raza, askeri tören ile karşılandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika! Pakistan Genelkurmay Başkanı Ankara'da...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ile bir araya geldi.

Konuya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı askerî törenle karşıladı. Orgeneral Yaşar Güler tarafından törenle Orgeneral Nadeem Raza'ya TSK Liyakat Nişanı tevcih edildi. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargâhında bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

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