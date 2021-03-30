Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır." ifadelerine yer verdi.
Sözcü Çelik açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır.
Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır.
Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur...