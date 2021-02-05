05 Şubat 2021, Cuma
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PKK Suriye'de baba oğula işkence yaptı

Terör örgütü PKK, 'de kaçırdığı baba oğula işkence yaptı. Teröristlerin işkencesine maruz kalan 45 yaşındaki Hammade Ali'nin bir böbreği çalışmaz hale geldi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2021
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PKK Suriye'de baba oğula işkence yaptı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde çocuğuyla birlikte YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan babanın işkenceler yüzünden bir böbreği çalışamaz hale geldi.

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.

Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.

Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.

AA, YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaştı.

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