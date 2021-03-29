Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında bazı kısıtlamalar yeniden getirildi. Hal böyle olunca yasakların detayları merak ediliyor. İşte, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!

Erdoğan yaptığı açıklamalarla şu önlemleri duyurdu:

Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.