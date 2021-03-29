Son dakika: Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasak mı?
Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında yükseliş sonrasında alınacak kararlar merak ediliyordu. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasak mı?
Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında bazı kısıtlamalar yeniden getirildi. Hal böyle olunca yasakların detayları merak ediliyor. İşte, Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasak mı?
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!
Erdoğan yaptığı açıklamalarla şu önlemleri duyurdu:
Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız.
Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.
Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.
Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.