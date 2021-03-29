Başkan Erdoğan'dan son dakika altın ve döviz çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi.

Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum" dedi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Dünyada ve ülkemizde yaşanan her gelişme Türkiye'ye 19 yılda kazandırdığımız yatırımların anlamını çok daha iyi gösterecektir. Menşeine, rengine, inancına bakmaksızın bir kez daha sesleniyorum; gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Dün ülkemize yatırımlar yapanlar bugün büyüyen pazar ve kazançlarıyla meyvelerini topluyorlar. Bugün yatırım yapanlar çok kısa bir sürede aynı kazançları elde edeceklerdir.

Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmanın ötesine geçerek küresel bir merkez hale geliyor. Vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları milli servetimiz olan altın ve dövizleri ekonomimize kazandırma çağrımı tekrarlamak istiyorum. Bundan rahatsız olanlar var, biliyorum. Vin vin esasına göre hem ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyorum.

Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiği sözü afaki bir temenniden ibaret değildir. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 103 yıl yeni şirket, kapanan şirket 16 bini dahi bulmadı. Yeni kurulan şirketlerin önemli bölümü uluslararası sermayeli. Ülkemizde 75 bin 700 adet şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı.

Türkiye 190 ülke arasında 33. sıraya çıkmış bulunuyor. Bu tablo özellikle yatırımcıların ülkemize olan inançlarının, inşa ettiğimiz güçlü altyapı, güven sayesinde giderek arttığına işaret ediyor. Tabii ülkemizde felaket tellalları bugünlerde yine işbaşında. Siyasetten medyaya kadar her alanda. Milletimiz bir tarafta istiklal harbini verirken diğer taraftan bir kesim manda savunuculuğunu yapıyor."