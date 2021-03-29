Son dakika: Kırmızı olan iller hangileri? Hangi illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var? İşte illerin listesi...
Hangi illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Artan vaka sayıları sonrasında bazı illerde ekstra kısıtlamalar yeniden getirildi. İşte, kırmızı olan iller hangileri? Hangi illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var? İşte illerin listesi...
Kırmızı olan iller hangileri? Hangi illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıklama sonrasında bazı kısıtlamalar yeniden getirildi. Hal böyle olunca yasakların detayları merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte, kırmızı olan iller hangileri? Hangi illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var? İşte illerin listesi...
Erdoğan: "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."
CUMARTESİ GÜNÜ YASAK VAR MI?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." ifadelerini kullandı.
İşte detaylar;
Başkan Erdoğan açıklamasına, "Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. (Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." şeklinde devam etti.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",
* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",
* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",
* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.
* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.