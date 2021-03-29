Kırmızı olan iller hangileri? Hangi illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açıklama sonrasında bazı kısıtlamalar yeniden getirildi. Hal böyle olunca yasakların detayları merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte, kırmızı olan iller hangileri? Hangi illerde cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı var? İşte illerin listesi...

Erdoğan: "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."