MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze eğitim sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan da paylaşılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

MEB'den yapılan son dakika açıklaması şöyle;

(Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek