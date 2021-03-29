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MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberi... (MEB) "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

(MEB) yüz yüze eğitim sürecine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan da paylaşılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

MEB'den yapılan son dakika açıklaması şöyle;

(Kovid-19'la mücadele) Eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı kararlarla devam edilecek

Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.


Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze/uzaktan eğitime geçiş, risk durumuna göre il bazlı uygulanacak.

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