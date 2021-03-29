Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 29 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...
Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için sorgulamalar hız kazandı. Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, 29 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle... 29 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, 29 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ MASADA
Türkiye 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçiş yaptı. Bu kapsamda illerin vaka sayılarına göre risk haritası çıkarıldı. Mavi renk koduna sahip iller az riskli, sarı renk koduna sahip iller orta riskli, turuncu renk koduna sahip iller yüksek, kırmızı renk ile belirlenen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlendi. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar gevşetilirken, turuncu illerde kısmi esneme oldu. Kırmızı iller için ise tedbirler sürdürüldü.
Kademeli geçişin üzerinden geçen 1 ayda neredeyse tüm illerde gözle görülür vaka ve hasta artışı yaşandı. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu bu konuyu ele alacak.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SUNUM YAPACAK
Kabine Toplantısı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kurula iletecek. Koca, yeni risk haritası ve iller için tedbir önerilerini de aktaracak. Kurul, risk durumuna göre yapacağı değerlendirmede yeni kararları belirleyecek.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda tam kapnma ile ilgili bir konunun gündeme gelmesi beklenmiyor. Kademeli geçiş sürecinde alınan en önemli kararlardan biri olarak yerinde müdahale öne çıkıyor. Bu konuda iller hatta ilçeler hıfzıssıhha kurulu kararları ile kendi tedbirlerini alabiliyor. Ancak Kabine'de bazı kısıtlamaların yeniden gündeme gelebileceği de belirtiliyor.
YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?
1 Mart itibarıyla alınan en önemli kararlardan biri de Cumartesi günü kısıtlamasının kaldırılmasıydı. Üst üste 4 cumartesi günü de 81 ilde kısıtlama olmamıştı. Vatandaşlar güzel havaları da fırsat bilerek sokaklarda, parklarda, sahillerde, piknik alanlarında, AVM'lerde, kafelerde yoğunluk oluşturmuştu. Cumartesi kısıtlaması da Kabine'de masaya yatırılacak.
RAMAZAN ÖNLEMLERİ BİR SONRAKİ KABİNE'DE
Kabine'nin Ramazan için özel önlemleri devreye alıp almayacağı merak ediliyor. Nisan ayının ortasındaki Ramazan ayı için önlemlerin bir sonraki Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, aşıların teslimatı ve aşılama takvimine ilişkin de sunum yapacak. 15 milyona dayanan aşılamada yeni planlama aktarılacak.