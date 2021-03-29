Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 29 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...

Kabine Toplantısı canlı yayın izle... 29 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine'den çıkacak kararlar merak ediliyor. Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, 29 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ MASADA

Türkiye 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçiş yaptı. Bu kapsamda illerin vaka sayılarına göre risk haritası çıkarıldı. Mavi renk koduna sahip iller az riskli, sarı renk koduna sahip iller orta riskli, turuncu renk koduna sahip iller yüksek, kırmızı renk ile belirlenen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlendi. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar gevşetilirken, turuncu illerde kısmi esneme oldu. Kırmızı iller için ise tedbirler sürdürüldü.

Kademeli geçişin üzerinden geçen 1 ayda neredeyse tüm illerde gözle görülür vaka ve hasta artışı yaşandı. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu bu konuyu ele alacak.