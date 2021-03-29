Bedrettin Dalan: Devlet bakkal dükkanı değildir, batmaz





İSTANBUL'DAKİ GÖKDELENLERDEN RAHATSIZIM AMA BU İŞİ BEN BAŞLATTIM



İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Başkanlık yaptığınız döneme dair neler söylemek istersiniz?

Belediye başkanı olma gibi bir hedefim yoktu. ANAP'ın kurucu üyesiydim. İstanbul İl Başkanlığı yaptım bir süre, sonrasında ben belediye başkan adayı olarak Hüsnü Özyeğin'in gösterilmesini istemiştim. Turgut Özal kabul etmedi. Onun adayını da ben istemeyince, Özal benim aday olmamı istedi. Ben de Özal'ı kırmamak ve İstanbul'u çok sevdiğim için aday oldum. İstanbul köy gibiydi. Çok büyük sorunlar vardı. Ben makro sorunlarla ilgilenmek istiyordum, ilçe belediyelerinin de vatandaşla daha yakından ilgilenebilmesi için yeni modele ihtiyaç vardı. Ben de Özal'a 'büyükşehir modelini' teklif ettim. O da bunu benim hazırlamamı istedi, iki günde hazırladım ve daha sonra yasalaştı. Yüzde 65 oranında susuz ve yüzde 100 oranında kanalizasyonsuz İstanbul'a belediye başkanı oldum. İlk işim su sorununu ve altyapı sorununu çözmek oldu. İstanbul benim için bir aşk. Bu şehrin her şeyini, iyi yönlerini de, sorunlarını da seviyorum. Başkan olduğum süre boyunca çok emek verdim, çok da ölüm tehdidi aldım. Şimdi İstanbul'da en çok rahatsız olduğum konulardan biri gökdelenler. Estetik açıdan güzel durmuyor. İtiraf edeyim; İstanbul'da gökdelen dikme işini ilk ben başlattım. Benim dönemimde üç gökdelen dikildi, işin buralara geleceğini düşünmemiştim. Dünyanın her yerinde merkezi yerlere gökdelenler dikilir ama İstanbul'da çok fazla. Ama Süzer Plaza'nın son şeklindeki ne imar planında, ne de ruhsatında benim imzam var.