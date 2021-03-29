MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Askeri öğrenci adayı seçmek için yapılacak sınav için geri sayım başlarken, vaka sayısının artması ile birlikte sınavın ertelenip ertelenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, MSÜ iptal mi, ertelendi mi? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

2021 MSÜ İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

2021 MSÜ sınavı daha önce belirlenen takvimde gerçekleştirilecek. Sınavın iptaline ya da ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.