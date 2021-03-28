28 Mart 2021, Pazar
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Dışişleri Bakanlığı Endonezya'daki terör saldırısını kınadı

, 'da bir kiliseye yapılan terör saldırını yaptığı yazılı açıklama ile kınadı. Bakanlık, "Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya Halkı ve Hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Dışişleri Bakanlığı Endonezya'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaleti'nin Makassar Kentinde bir kiliseye yönelik olarak bugün gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını büyük üzüntüyle öğrendik. Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya Halkı ve Hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" denildi.

Kiliseye bombalı saldırı KİLİSEYE BOMBALI SALDIRI

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