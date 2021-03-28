Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV açıklaması: Her 10 öğrenciden 7'si...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter üzerinden EBA TV açıklaması yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'de hazırlandığını belirterek 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında;
"TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlululuk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.