28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV açıklaması: Her 10 öğrenciden 7'si...

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV açıklaması: Her 10 öğrenciden 7'si...

Milli Eğitim Bakanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklaması yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'de hazırlandığını belirterek 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi. gelişmesinin detayları haberimizde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
ABONE OL
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA TV açıklaması: Her 10 öğrenciden 7'si...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında;

"TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlululuk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA