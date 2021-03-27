Son dakika: Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm! İl Sağlık Müdürü'nden kritik çağrı





'KOMŞU İLLERLE SÜREKLİ BİR HAREKETLİLİK VAR'

Türkiye ile eş güdümlü olarak Samsun'da da dönem dönem artış ve azalışın olduğunu belirten Oruç, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'ne açılan bir kavşak durumunda, belki bu bizim için bir dezavantaj olabilir. Bu durum bazı konularda büyük bir avantaj olmasına rağmen koronavirüs konusunda dezavantaj. İl dışından gelen akrabalar, Samsun'da ailesi olup gelenler var. Samsun- Amasya, Samsun- Sinop, Samsun- Tokat, Samsun- Ordu arasında iller arası geçiş çok fazla, bu da vaka sayını biraz daha artırmış olabilir.