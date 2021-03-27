Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir iş yerine müdahale edilirken, iş yeri sahibi ile girdiği diyalogla tepki çeken kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin, "Kamuoyunun bilgisine" notuyla paylaştığı açıklamada, "Salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"İNDİR ŞU ARKA AYAKLARINI..."

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban Covid-19 denetimleri kapsamın bir iş yerinde vatandaşla girdiği iki diyologda kullandığı "Bak 'üye değiliz' diyor, bira ve sigara içiyor. İşlem yapın… Gördüm, seni dışarıdan gördüm. İndir şu arka ayaklarını… İşlem yapın, kapatın burayı. Hemen kapatın." ifadeleri tepkilere neden olmuştu.

Sosyal medyada o anlara ait hızla yayılan görüntüler tepki çekti.



Olayın ardından İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı.



İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır.

Bu kapsamda, COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Muhterem İnce sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı;