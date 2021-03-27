Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.