27 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

Başkan , münasebetiyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinde bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Berat Gecesi'nin milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA