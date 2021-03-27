Başkan Erdoğan'dan Berat Gecesi mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinde bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Berat Gecesi'nin milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan)March 27, 2021
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/dyCuyJQ8Kj