27 Mart 2021, Cumartesi
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Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından 'daki karşıtı gösterilerde artan can kayıpları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada ". Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından 'daki karşıtı gösterilerde artan şiddete ve can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

KAYGI İLE İZLİYORUZ

Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.

DEMOKRASİYE DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz.

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