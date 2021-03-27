Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde artan şiddete ve can kayıplarına ilişkin açıklama yapıldı.

KAYGI İLE İZLİYORUZ

Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.