Resmi Gazete yayımlandı! Bazı illerin milletvekili sayıları değişti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. İstanbul ile Bayburt illerinin milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli’nin ise milletvekili sayısı arttı.
GÜNDEM İHA
Yüksek Seçim Kurulu, 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi.
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Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabiliyor. YSK, Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanarak alındığını belirtti.