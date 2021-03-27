27 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete yayımlandı! Bazı illerin milletvekili sayıları değişti

Resmi Gazete yayımlandı! Bazı illerin milletvekili sayıları değişti

(), Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. ile illerinin milletvekili sayısı azalırken, ve ’nin ise milletvekili sayısı arttı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
ABONE OL
Resmi Gazete yayımlandı! Bazı illerin milletvekili sayıları değişti

, 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan 'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi.

ANKARA VE İZMİR'DE DEĞİŞİM YOK

Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise oldu. Bayburt'un milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü. ve 'nin ise milletvekili sayıları arttı.

Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye yükseldi. , , gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

İSTANBUL'DA VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, 17, 15 ve 15 milletvekili çıkarabiliyor. , Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'ın, 'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanarak alındığını belirtti.

Ayrıca, buna göre Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA