26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
ABONE OL
PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbulda PKK/KCK operasyonu İSTANBUL'DA PKK/KCK OPERASYONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA