Son dakika: İşte yeni AK Parti MYK üyeleri ve partinin yeni yönetimi! Sürpriz isimler...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu seçti. İşte AK Parti MYK yeni üyeleri ve görevleri...Peki MKYK nedir ve AK Parti MKYK üyeleri kimler? 2021 AK Parti MYK üyeleri kimler, görevleri neler?
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.
Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır.
Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.
1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti.
27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.
Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.
Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK Parti'yi daha kuruluşunun ilk yılında Türkiye'nin en geniş halk desteğine sahip siyasî hareketi hâline getirdi ve 2002 yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı.
Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.
15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, aydınlık ve sürekli kalkınan bir Türkiye idealiyle, hayatî öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi. Buna paralel olarak ülke ekonomisi ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ve on yıllardır çözülemeyen enflasyon kontrol altına alındı, itibarını yeniden kazanan Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Devletin borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen millî gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından "Sessiz Devrim" olarak adlandırıldı.
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen başarılı girişimlerine ek olarak, akılcı dış politikası ve yoğun ziyaret-temas trafiğiyle Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle verimli ilişkiler geliştirilmesi konularında önemli adımlar attı. Tesis edilen istikrar ortamı iç dinamikleri harekete geçirirken, Türkiye'yi bir merkez ülke hâline getirdi. Türkiye'nin ticaret hacmi ve siyasal gücü, yalnız içinde bulunduğu coğrafî bölgede değil, uluslararası alanda da hissedilir düzeyde arttı.
Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %46,6 oy alarak büyük bir zafer kazanan AK Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükûmeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı.
Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve % 49,8 oy alarak 61. Hükûmeti kurdu.
10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı.
Recep Tayyip Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Binali Yıldırım / Genel Başkan Vekili
Erzincan / Refahiye - 1955, Dursun, Bahar.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.
İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990 - 1991 yılları arasında Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. 1994 - 1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. AK PARTİ'nin kurucuları arasında yer aldı.
22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan, 24 ve 26. Dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi. 58, 59, 60, 61 ve 64. Hükûmetlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak görev aldı. 22 Mayıs 2016'da yapılan olağanüstü kongrede AK PARTİ Genel Başkanı seçildi. 65. Hükûmette Başbakanlık görevini üstlendi. 09 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı.
24 Haziran seçimleri sonrasında hayata geçen yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için gösterdiği üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılıktan dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.
İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım; evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibidir.
Numan Kurtulmuş / Genel Başkan Vekili
Numan Kurtulmuş, 1959' da Ordu, Ünye'de doğdu.
Ülkemizin tanınmış âlimlerinden Cumhuriyet Dönemi'nde Latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından "Âmentü Şerhi"nin müellifi, İstiklal Savaşı gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş'un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğludur.
Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.
1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doçent ünvanını aldı. ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.
Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşti. AK Parti'de Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı....
AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.
Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babasıdır.
Ömer Çelik / Parti Sözcüsü
15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Baba adı Yusuf Ziya, anne adı Dudu'dur.
Siyaset Bilimci; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi; yüksek lisansını Siyaset Bilimi alanında yaptı.22, 23 ve 24. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliklerinde bulundu. Türkiye - ABD Dostluk Grubu Başkanlığını yürüttü. AK PARTİ'nin kuruluşundan itibaren Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. AK PARTİ Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 61 ve 62. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı, 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı. Halen bu görevi sürdürmektedir.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır..
Erkan Kandemir, Teşkilat Başkanı
İstanbul - 1981, Ziya, Mevlüde.İnşaat Mühendisi; Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, University of London/King's College Ortadoğu Araştırmaları bölümlerinde yüksek lisans yaptı.Başbakan Danışmanlığı ve Sağlık Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesi olarak görevler aldı.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kandemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Fatih Şahin, Genel Sekreter
Çanakkale / Çan - 1979, Feti, Saliha.
Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerinde bulundu.24 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği,Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri ve Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Sözcülüğü, AK PARTİ TBMM Grup yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Sekreteri ve MKYK Üyesidir.Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Hayati Yazıcı, Siyasi Hukuki İşler
Rize / Çayeli - 1952, Mustafa, Fatma.
Avukat; İlkokulu Buzlupınar köyünde okudu. Ortaöğrenimini Trabzon ve Erzurum İmam - Hatip Lisesinde tamamladı. 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.
1976 yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesinde kamu görevine başladı. Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı hâkimliklerinde bulundu. 1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak da görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluş sürecinde yer aldı. Partinin kurucu üyesi oldu. Kasım 2002'den itibaren 5 yıl süre ile AK PARTİ'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. AK PARTİ'nin kuruluşundan bu yana Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Siyasi ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.
Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Ali İhsan Yavuz, Seçim işleri
Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı.
7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.
24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.
6. Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya
Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu.1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır.AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Efkan Ala, Dış İlişkiler
Erzurum / Oltu - 1965, Temel, Gönül.
Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. İktisat alanında yüksek lisans yaptı. Yurt dışı stajını İngiltere'de tamamladı.Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Tunceli Vali Yardımcılığı görevine atandı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü ve İller İdaresi Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bu sürede UNICEF ile iş birliği içerisinde yürütülen yaşam kalitesi göstergeleriyle ilgili çalışmalarda yer aldı. Turizm Bakanlığında Turizm Eğitimi Genel Müdürü ve Turizm Bakanlığı Müşaviri olarak görev yaptı. Bu dönemde Dünya Turizm Örgütünde Kaliteyi Destekleme Komitesi Üyeliği görevinde bulundu. Çok sayıda uluslararası çalışma ve toplantıya Türkiye'yi temsilen katıldı. Çeşitli dergilerde tercümeleri yayımlandı. 2003 yılında Batman Valiliğine, 2004 yılında Diyarbakır Valiliğine atandı. Diyarbakır Valisi iken 2007 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi sırasında OECD yüksek düzeyli memurlar toplantılarında Türkiye'yi temsil etti.2013 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 61. 62. 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2016 yılında bakanlık görevinden ayrıldı.
Jülide Sarıeroğlu, Sosyal politikalar
7 Haziran 1979 tarihinde Adana'da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Kadriye'dir.Çalışma Ekonomisti, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Lisansüstü eğitimine devam etmektedir.2008-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında; İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerini Kapsayan 6.Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu.2009-2014 yılları arasında Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis üyeliği yaptı.25. ve 26. Dönem AK Parti Ankara (1. Bölge) Milletvekili olarak seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu üyeliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığı görevini yaptı. 21 Nisan - 3 Kasım 2016 tarihleri arasında Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunda Kâtip Üye olarak görev yaptı.17 Haziran 2016 - 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 22 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde ve 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi.65. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde AK Parti Adana Milletvekili olarak seçildi.TBMM 27. Yasama Döneminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak seçildi.18 Ağustos 2018'de yapılan AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyesi olarak seçildi.Halen Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.
Özlem Zengin, Sivil toplum Halkla ilişkiler
Tokat - 1969, Salih, Nimet.
Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.
Mehmet Özhaseki, Yerel yönetimler
Kayseri - 1957, Kemal, Şükran.Avukat, Özel Sektör (Tekstil); İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.Özel sektörde tekstil imalatı ve ticareti üzerine faaliyet gösterdi. Birçok vakıfta başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı. 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. 7 yıl boyunca Tarihi Kentler Birliğinin Başkanlığını yaptı.25 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak görev yaptı. 65. Hükûmette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev aldı.İngilizce ve Arapça bilen Özhaseki, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Nurettin Canikli, Ekonomi işleri
Giresun / Alucra - 1960, Şevket, Aişe.Yeminli Mali Müşavir; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesinde Para-Banka- Finansman alanlarında tamamladı.Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdar Vekili görevlerini yürüttü. Ekonomi ve finans konularında köşe yazarlığı yaptı. Kurucu üyesi olduğu AK PARTİ'de Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.22, 23, 24 ve 26. Dönemde Giresun Milletvekili seçildi. 22. Dönemde TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı olarak görev aldı. 23 ve 24. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüttü. 62. Hükûmette Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcılığı ve Millî Savunma Bakanlığı görevlerini yaptı.İngilizce bilen Canikli, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Vedat Demiröz, Mali ve İdari İşler
Bitlis - 1956, Mevlüt, Suphiye.Yeminli Mali Müşavir; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.24, 25 ve 26. Dönemde Bitlis Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcülüğü yaptı. AK PARTİ Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.Demiröz, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Mustafa Şen, Arge
1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.
Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.
Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alan Mustafa Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır. 24 Mart tarihinde AK Parti MKYK üyesi seçilen Şen, halihazırda Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Leyla Şahin Usta, İnsan Hakları
İstanbul - 1973, Alaeddin, Fadime.Tıp Doktoru; Tıp eğitimini Viyana Medizinische Universität'ta tamamladı.25 ve 26. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. AK PARTİ Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcülüğü, çeşitli Meclis araştırması komisyonları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı.Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir.
Ömer İleri, Bilgi ve İletişim
Çiğdem Karaarslan, Çevre şehir kültür
1979 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi'nde Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu üzerine Yüksek Lisans Tezini tamamladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politikalar Bölümünde doktora tezine devam etmektedir.AK Parti Gençlik Kolları 1. Olağan Kongresinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresinde Ana Kademe MKYK Üyeliğine seçildi. Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevini 6 yıl sürdürdü. Bu görevi sırasında başta dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine, özellikle engellilere yönelik projeler üretilmesine katkı sağladı. Katıldığı uluslararası organizasyonlarda partisini birçok kez temsil etti. 12 Eylül 2015 tarihindeki AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi ile ihdas edilen AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Hala bu görevine devam eden Karaaslan özellikle çevre konusunda farkındalığın artırılması ve şehirleşme politikaları ile çevre dostu büyüme konularında projeler üretti.25., 26. ve 27. Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan, 6. Olağan Büyük Kongre ile de 8. kez MKYK Üyeliğine seçildi. İyi derecede İngilizce bilen Karaaslan, evli ve iki çocuk annesidir.
M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
Amasya - 1957, Osman, Elif.Akademisyen, Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bölümünde tamamladı. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu.Siyaset bilimi ve iletişim bilimleri alanında dersler verdi. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölüm başkanlığı, dekanlık görevlerinde bulundu. Değişik gazete ve dergilerde çok sayıda makalesinin yanı sıra 17 kitabı yayımlandı.24, 25 ve 26. Dönemde Amasya Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevini ifa etti. 25. Dönemde TBMM Başkanvekili oldu. 26. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.AK PARTİ Grup Başkanıdır.İyi düzeyde İngilizce bilen Bostancı, 2 çocuk babasıdır.
Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
Akademisyen ve Siyasetçi; İlk ve ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. 1984 yılında İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1991 yılında bitirdi.1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Ana Bilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. 1992 yılında öğretmenlik görevine başladı. Öğretmenlik görevi sonrasında kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri verdi. 2005 yılında İTO'da müşavirlik, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Bir vakıf üniversitesinde MBA'da Örgütsel Davranış dersleri ve 2003 yılında AK PARTİ Siyaset Akademisinde dersler verdi. 2004 yılından bu yana gerçekleşen tüm seçimlerde AK PARTİ seçim kampanyasını hazırlayan strateji ekiplerinde bulundu.Irak, Malezya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede seçim kampanyalarını yöneten strateji ekiplerinde bulundu. 2009 yılında AK PARTİ 3. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve AR&GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl AK PARTİ Siyaset Akademisi Koordinatörlüğünü üstlendi. AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısıdır.24, 25 ve 26. Dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. 2011 Genel Seçimlerinde Grup Başkanvekilliği görevine getirildi. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandı.Arapça ve İngilizce bilen Ünal, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
Kayseri - 1957, Mustafa, Nuriye.İş Adamı, Sanayici; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.22, 23, 24 ve 26. Dönemde Kayseri Milletvekili seçildi. 3 dönem AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 64. Hükûmette Ekonomi Bakanı olarak görev aldı.Orta düzeyde İngilizce bilen Elitaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
Çanakkale - 1975, Sadettin, Sebahat.Avukat; Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yaptı.Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflarla, bu fotoğrafların hikâyelerinden oluşan Bir Mola adlı kitabı yayımlandı.24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemde Çanakkale Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Adalet Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.İyi düzeyde İngilizce bilen Turan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
İstanbul - 1968, Bayram, Nevin.Yönetici, Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukukunda yüksek lisans yapmaktadır.Gaziosmanpaşa Millî Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediyesinde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde bulundu.25 ve 26. Dönemde Çankırı Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
Avukat; Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü konulu yüksek lisans tezi hazırladı.Üniversite yıllarında International Law Student Association ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Hukukçular Derneği Başkanlıkları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı. Uluslararası Anayasa, Uluslararası Tahkim ve Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongreleri, Yargı Reformu Sempozyumu gibi projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk dergisini yayımladı ve internet sitesini kurdu. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu.26. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.İngilizce bilen Özkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
Düzce - 1967, Bilal, Emine.Metin Yazarı, İletişimci; Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politikalar Ana Bilim Dalında yaptı.AK PARTİ İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bakan Siyasi Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1986'dan bu yana çeşitli STK'larda yoksulluk, aile, kadın, gençler ve Türk Cumhuriyetleri üzerine çalışmalarda bulundu.25 ve 26. Dönemde Düzce Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi, Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.Orta düzeyde İngilizce, Arapça ve Osmanlı Türkçesi bilen Keşir, evli ve 3 çocuk annesidir.
Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı
1993 İzmir Konak doğumludur. Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesinden mezun oldu. Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümününden mezun oldu. 2015-2018 yılları arasında TBMM'de Milletvekili Danışmanlığı görevini üslendi. Ticaretle ilgilenmektedir.