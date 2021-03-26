26 Mart 2021, Cuma
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İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu!

Son dakika haberine göre; para piyasası dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2021
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İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin operasyonu!

Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.

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