İçişleri Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz

İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klip, bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"TÜRKİYE İÇİN BİRLİKTE YÜKSELMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.

2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı