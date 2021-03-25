İçişleri Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz
İçişleri Bakanlığı, havacılık birimleri için hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından yayınladı Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan klip beğeni topladı. İçişleri Bakanlığı, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" mesajına da yer verdi.
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İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klip, bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
"TÜRKİYE İÇİN BİRLİKTE YÜKSELMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"
Bakanlığın Twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi.
2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı
Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz 👍😎— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) March 25, 2021
🚁🛫✈️@EmniyetGM@Jandarma @sahilguvkom pic.twitter.com/lotTOfhwGj