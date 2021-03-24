24 Mart 2021, Çarşamba
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Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Bazı kontrol noktalarını açalım

tarafından yapılan açıklamada 'ne ve şehirlerinde yaşanan insani durumlardaki zorluk nedeniyle bazı kontrol noktalarının açılmasını teklif ettiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Bazı kontrol noktalarını açalım

, 'ne, 'de ve şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumun zorlaştığı gerekçesiyle yarından itibaren açılmasını teklif ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye'de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep'te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart'tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.

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