Muharrem İnce'nin Mavi Parti'sinin logosu belli oldu

Partinin logosunda da Ecevit'in partisi DSP'nin izlerine yer verildi. Kanatlanmış beyaz bir güvercin siluetinin üzerinde Türkiye haritasının bir bölümü yer aldı. Memleket hareketi yazısındaki i harfinin noktasında da Türk bayrağının ay yıldızı kullanıldı.