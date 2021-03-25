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Muharrem İnce'nin Mavi Parti'sinin logosu belli oldu

'nin "Mavi" partisinin hem sloganı hem de logosu belli oldu. Logoda 'nin beyaz güvercinini kullanan yola "Memleket hareketi, bereketi" diyerek çıkacak. Detayları muhabiri , 'dan aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Muharrem İnce'nin Mavi Parti'sinin logosu belli oldu

'nin kuracağı partinin adı netleşti. İnce, yeni partisine memleket, adalet, vicdan, ve iş kavramlarının baş harflerinden oluşan "Mavi" adını koydu.

Sloganı da "Memleket hareketi, Türkiye bereketi" oldu. Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce. Mavi ile 'ün gözlerine atıf yapıldı.

Partinin logosunda da Ecevit'in partisi 'nin izlerine yer verildi. Kanatlanmış beyaz bir güvercin siluetinin üzerinde haritasının bir bölümü yer aldı. Memleket hareketi yazısındaki i harfinin noktasında da Türk bayrağının ay yıldızı kullanıldı.

Detayları muhabiri 'dan aktardı.

Partinin logosu belli oldu PARTİNİN LOGOSU BELLİ OLDU
Neden Mavi? Parti logosu ne? NEDEN "MAVİ"? PARTİ LOGOSU NE?

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