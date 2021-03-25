Muharrem İnce'nin Mavi Parti'sinin logosu belli oldu
Muharrem İnce'nin "Mavi" partisinin hem sloganı hem de logosu belli oldu. Logoda DSP'nin beyaz güvercinini kullanan Mavi Parti yola "Memleket hareketi, Türkiye bereketi" diyerek çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Ankara'dan aktardı.
GÜNDEM A Haber
Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı netleşti. İnce, yeni partisine memleket, adalet, vicdan, ve iş kavramlarının baş harflerinden oluşan "Mavi" adını koydu.
Sloganı da "Memleket hareketi, Türkiye bereketi" oldu. Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce. Mavi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine atıf yapıldı.
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Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş Ankara'dan aktardı.