25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Konya'da 2 eğlence mekanındaki 47 kişiye koronavirüs cezası

Konya'da 2 eğlence mekanındaki 47 kişiye koronavirüs cezası

Koronavirüs haritasında 'çok yüksek riskli' kategoride yer alan 'da 2 eğlence mekanı tedbirleri ihlal etti. Polis ekiplerinin basınında yakalanan 47 kişiye ceza kesildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2021
ABONE OL
Konya'da 2 eğlence mekanındaki 47 kişiye koronavirüs cezası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında polis ekiplerince yapılan denetimlerde 47 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen 2 eğlence mekanında denetim yaptı.

Polis, eğlence mekanlarındaki 47 kişiye "sosyal mesafe", "maske" ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları Ali Y. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma", Muharrem P. hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA