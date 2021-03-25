Emine Erdoğan BM'nin Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'ne layık görüldü

Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törene, Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye İklim Başmüzakerecisi ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, BM'nin Sudaki Yaşam Savunucusu ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercüment, TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Asli Pasinler, Deniz Temiz Derneği TURMEPA Başkanı Şadan Kaptanoğlu ile UNDP yetkilileri ve medya temsilcileri katıldı.

Törende, BM Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Sıfır Atık Projesi'nin BM'nin 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' amacına yaptığı önemli katkılar nedeniyle UNDP Türkiye tarafından verilen 'Küresel Amaçlar Eylem Ödülü'nü Emine Erdoğan'a takdim etti. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile çok özel bir farkındalığın ortak dilini konuştuklarını belirterek, çevre dostlarının yan yana ve hep birlikte olmasının büyük bir sinerji doğurduğunu hissettiğini söyledi.