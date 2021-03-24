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Fransız devlet televizyonunda 5 saatlik yayın: Erdoğan Avrupa'ya meydan okuyor

Başkan ’ın liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Türkiye’ye ’de, ’da ve çeşitli coğrafyalarda meydan okuyan buralarda hezimete uğradı ve geri adım attı. Türkiye’nin bu adımları kanalında 5 saat süren bir yayına konu oldu. Programın bir bölümünde 1.5 saatlik "Erdoğan: Avrupa'ya meydan okuyan Sultan" adlı dosyaya yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Fransız devlet televizyonunda 5 saatlik yayın: Erdoğan Avrupa'ya meydan okuyor

devlet televizyonu 'nin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı ile ilgili hazırladığı özel dosya yayınlandı. Programla ilgili bir hafta boyunca gazetelerde ilanlara yer verilirken, radyolar ve televizyonlarda programın tanıtımı paylaşıldı.

Programın bir bölümünde 1.5 saatlik "Erdoğan: Avrupa'ya meydan okuyan Sultan" adlı dosyaya yer verildi. Belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son aylarda giderek gerginleşen" (AB) ve ile ilişkilerini mercek altına aldı.

Söz konusu yapımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel ve eski Cumhurbaşkanı 'nin görüşlerine yer verildi. Macron ve Sarkozy, Türkiye'nin jeopolitiğine ilişkin vizyonlarını sundu.

Türkiye'nin 2022 yılında Fransa'da düzenlenecek seçimlere müdahale etmesinden endişeli olduğunu belirten Macron, "Belli ki bir sonraki seçime müdahale etme girişimleri olacak. Tehditler örtülü değil." dedi.


"Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var. Avrupa'ya sırtını dönmesin diye her şey yapılmalı." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile yeniden ilişki geliştirme konusuyla ilgili olarak, "Bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

, Ankara'nın 'daki yerini netleştirmeleri gerektiğini savunarak, "Fransa çok net davrandı. Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemler olduğunda onları kınadık ve fırkateynler göndererek harekete geçtik." diye konuştu.

Programa katılarak görüşlerini paylaşan 'nun İstanbul muhabiri , "Avrupa zirvesi yaklaşırken her iki tarafta da yatıştırma arzusu var, ancak iki taraf arasında devam eden bir iletişim savaşı var." dedi. Macron'u işaret eden Minoui, "Başkan'ın açıklamalarının ardından tepkiler olacaktır." görüşünü paylaştı.

Fransız gazeteci ise "Genel olarak, Emmanuel Macron'un politikası Türkiye'yle yüzleşme politikasıdır." şeklinde konuştu.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Başkanı Jean-Dominique Giuliani, "Bir sonraki seçimde Türkiye'nin müdahalesi tehdidi tartışılmaz." iddiasını ortaya attı.

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