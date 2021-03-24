İşte AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde çalınan o şarkılar

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Erdoğan salonun önündekilere otobüsün üzerinden seslendi. Kongrede çalınacak şarkılar da belli oldu.

İşte kongre için özel hazırlanan o şarkıların sözleri:

İstikamet İstikbal

Dünya yoruldu nefretten

Başka çare yok sevmekten

Şeytan kovuldu kibirden

Müjde ver yarab zaferden

Zalimler gelse Nafile

Yanyanayız biz kalp kalbe

Gönül gönüle her zaman her yerde

Bu büyük millet el ele

Şanlı Türkiye el ele

Millette Güven

Devlette Güven

Türkiye için

Ak Par…

Sevgiye olan inancımız tam

Aşığız biz bu memlekete

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide

Sen Ben yok Hep birlikte

Türkiyem Türkiyem

Tek kalp olacağız biz

Milletçe

Sevgimiz ile saygımız ile

El ele olacağız biz

Sözümüz söz

Umutla dolu yarınlarımız

Bir bir açılsın yollarımız

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide

Söz-Müzik : Ceyhun Çelikten

Unutma sevdan her bir zorluğa anahtardır

Unutma her bir gece gündüze hayrandır

Bu yol kardeşlik

Bu yol civanmertlik

Millet için dertlendik, sevdik sevdik...

Kalpten kalbe yol vardır

Zahmet yok gayret vardır

Aşk ile çalışanlar başarır

İman varsa imkan vardır

Hepimiz aynı vatan toprakları üzerinde yaşıyoruz. Hepimiz aynı bayrağın gölgesi altında geleceğe yürüyoruz. Milletimiz bir, bayrağımız bir, vatanımız bir, devletimiz bir... #TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar pic.twitter.com/zuG2yoK5Ai — AK Parti (@Akparti) March 24, 2021

KONGRE SALONUNDAN NOTLAR

Ankara'da yoğun kar yağışı devam ederken bir yandan da AK Parti'nin 7.Olağan Kongresinin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda büyük heyecan var.

Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongrede görev yapıyor.

*Partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

*Kongreye katılanlar için güvenlik noktaları kuruldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

*Salona giremeyen partililer için dışarıya dev ekranlar kuruldu.

*Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.