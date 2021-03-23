23 Mart 2021, Salı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

'nin ilçesinden 'a kaçmak isteye şüphelileri güvenlik güçleri tarafından yakalandı. FETÖ şüphelileri İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç, B.C ve M.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları belirlenen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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